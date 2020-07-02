شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وزير المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها وزير المالية لـ"البرلمان": 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور بالعام الجديد، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.



وزارة المالية

وزير المالية لـ"البرلمان": 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور بالعام الجديد

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.



وزير المالية

وزير المالية: "إذا لم تُدار الدولة صح هترجع تقف في طابور العيش"

"إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها"، هكذا قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكداً أنه إذا لم تدر الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلباً على المواطن بقوله: "إذا لم تدار صح، هترجع يقف الناس على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع.. والسلع هتنقص".



الدكتور حسين عيسى

"خطة النواب" توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها "راديو"

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.



محكمة النقض

النقض تؤيد إعدام أشعياء وتخفف الحكم للمؤبد على فلتاؤس فى قتل الأنبا أبيفانيوس

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام علي وائل سعد تواضرس "أشعياء المقاري"، وتخفيف الإعدام للمؤبد للراهب فلتاؤس المقاري فى قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.



منار سامى

سقوط "منار" فتاة التيك توك بالقليوبية لتقديم فيديوهات خادشة بالحياء

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمة "منار سامي" احدى مشاهير الـ "التيك توك"، التي تم ضبطها اليوم، على ذمة قيامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم فيديوهات خادشه للحياء العام، في القليوبية.

جريمة هزت طلخا.. عامل يحرض على اغتصاب زوجته وقتلها - ساعة شيطان

يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها مقتل زوجة على يد زوجها في قرية ميت عنتر بطلخا في الدقهلية، بعدما حرض عامل لاغتصابها لتطليقها، إلا أنه قتلها ثم اغتصبها.

إنفو جراف.. جدول مواعيد صرف معاشات يوليو والعلاوات الخمس

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يوليو، كما يتم أيضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

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محمود الخطيب

الخطيب أول الملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى جولته بالأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال جولته التفقدية بالنادي الأهلي صباح اليوم، لحث أعضاء القلعة الحمراء على عدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك على هامش عودة الأنشطة الرياضية إلى الأندية ومراكز الشباب اليوم، الأربعاء، طبقاً لقرار وزارة الشباب والرياضة، والتي أقرت تطبيق مجموعة من الاجراءات الاحترازية مع العودة عقب فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي.

إنفوجراف.. المواصفات الفنية لكمامات القماش ببطاقات التموين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على اختيار نوعية من كمامات القماش ذات مواصفات فنية معتمدة من الجهات المعنية وتوزيعها على العاملين بديوان عام وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والتى سيتم طرحها على بطاقات التموين اعتبارا من اليوم الأربعاء أول يوليو.



الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: فيروس أنفلونزا جديد يصيب الخنازير ويعدى البشر

يبدو أن حرب البشر ضد الفيروسات لن تنتهى، حتى مع الوصول إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا، بعدما حذرت دراسة صينية جديدة، من أن فيروس أنفلونزا جديد عثر عليه في الخنازير بالصين، وأصبح أكثر عدوى للبشر، ويحتاج إلى مراقبته بشدة في حالة تحوله إلى فيروس وبائي محتمل، على الرغم أن الخبراء قالوا إنه لا يوجد تهديد وشيك، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم.



إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يعود لقائمة ميلان ضد سبال بالدوري الإيطالى

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالى، إلى قائمة الروسونيري لمواجهة سبال المقرر لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الكالتشيو. ويحتل فريق ميلان المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يقبع سبال في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.



ريناد عماد

القبض على ريناد عماد فتاة التيك توك بالدقى لترويجها فيديوهات خادشة

أمرت النيابة العامة بالدقي حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

أول لقطات لحريق "ترنشات المخلفات" بشركة السويس لتصنيع البترول

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، فى ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشمالية بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث ننشر اللقطات الأولى من تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

رئيس البرلمان الليبى يبحث مع وزير خارجية اليونان تفعيل مبادرة القاهرة

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.

تباين بورصات الخليج بأولى جلسات يوليو..وارتفاع سوق الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.04% خاسراً 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2064.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% خاسراً 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.064 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.43% خاسراً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1272.18 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.40% رابحاً 29.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7253.33 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% رابحاً 2.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3518.040 نقطة.

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.4% بختام تعاملات الأربعاء

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحاً 29.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7253.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.19% خاسراً 175.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7814.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 215.5 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.