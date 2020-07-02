شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وظفنا 1.5 مليون شاب وفتاة.. وأنفقنا 1.6 مليار جنيه لمنحة العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم 30 يونيو من أعظم الأيام فى تاريخ مصر ولا يشعر به إلا من عاش ما حدث قبل ذلك التاريخ، ومن كان فى قلب الأحداث سيعرف ذلك، موضحاً أن الجماعة كانت تحاول السيطرة على كل أطراف الدولة المصرية من أجهزة ووزارات ونقابات.

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وتابع سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سي، أن جماعة الإخوان كانت تحاول احتلال الأماكن احتلال شبه كامل، مشيراً إلى أن 30 يونيو أصبح من أعظم الأيام فى تاريخ مصر والإخوان حاولوا احتلال الوطن.

وأكمل وزير القوى العاملة، أن أهم إنجازات القوى العاملة تعيين 1.5 مليون شاب وفتاة خلال السنوات الأخيرة، كما تم صرف حوالى مليار و600 مليون جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الرئيس السيسى وجه بصرف منحة 500 للعمالة ما اتاح تسجيل كافة بياناتهم.