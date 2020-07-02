شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أثناء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

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كما تفقد الرئيس أيضاً عدداً من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مع اللواء/ مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، وقد وجه السيد الرئيس بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.

وحرص الرئيس على التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده، حيث استفسر بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.