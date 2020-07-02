شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ المطران منير حنا باختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر بمناسبة اختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية.

وقال قداسته في برقية التهنئة التي بعث بها:

نيافة المطران منير حنا أنيس

رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر

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يَطِيْبُ لِي أَنْ أُهَنِّئَكُم بِاخْتِيَارِكُم رَئِيسًا لِأَسَاقِفَةِ إِقْلِيْمِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ بِالكَنِيْسَةِ الأَنْجِلِيكَانِيَّةِ الأُسْقُفِيَّةِ.

ذَاكِرِيْنَ مَحَبَّتَكُم الصَّادِقَةَ الَّتِي أَظْهَرْتُمُوهَا نَحْوَ كَنِيسَتِنَا القِبْطِيَّةِ الأُرْثُوذُكْسِيَّةِ عَبْرَ السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ. وَنُصَلِّي إِلَى اللهِ القَدِيرِ أَنْ يُبَارِكَ عَمَلَكُم وَجُهُودَكُم، فِي اِسْمِهِ المُبَارَكِ.

وأنشأت الكنيسة الأنجليكانية التابعة لرئيس أساقفة كانتربري مؤخرًا إقليم الإسكندرية الذي يضم عشرة دول بشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وهو يعد الإقليم الحادي والأربعين للكنيسة ذاتها في العالم، واختارت المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، رئيسًا لأساقفته.