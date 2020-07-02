البابا تواضروس يلتقى كهنة قطاع المنتزه بالإسكندرية "أون لاين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، لقاء عبر الفيديو كونفرانس على شبكة الإنترنت مع، كهنة كنائس قطاع المنتزه بمشاركة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس القطاع.

وألقى قداسة البابا كلمة على الآباء الكهنة دار موضوعها عن "الرجاء" وأجاب على أسئلة المشاركين.

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ومن المقرر أن يلتقى البابا تواضروس كهنة قطاعات الإسكندرية الرعوية الثلاثة الأخرى، يوم السبت المقبل.

كان قداسة البابا تواضروس قد قرر تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية أسبوعين أخرين وأصدرت عدة ايبارشيات بيان باستمرار الغلق لمدة أسبوعين قادمين وهى إيبارشية القاهرة ،الاسكندرية، بنى سويف - بنى مزار- الزقازيق- طما- البحيرة- الشرقية - سوهاج- سمالوط- اخميم - المنيا- صنبو وديروط - المحلة - شبين القناطر- البلينا- دشنا- نجع حمادى- ملوى - الفيوم - ميت غمر - ببا والفشن - شبرا الخيمة - منفلوط-المنوفية - الغربية.

وأصدرت ستة ايبارشيات بيان عن بدء فتح كنائسها بسعة 25 فردا فقط هى: المنصورة وبورسعيد واسيوط والأقصر والبحر الأحمر وبعض مناطق من ايبارشية الجيزة.