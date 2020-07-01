شكرا لقرائتكم خبر عن بالزيادات والعلاوات الخمس.. «التضامن»: صرف 1.837 مليار جنيه معاشات حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، وأشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية ظهراً 1.483 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.837 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في أول ايام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش في شهر يونيو )؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 122 ألف حالة بقيمة إجمالية 117 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 901 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.282 مليار جنيه، بالإضافة إلى 460 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 438 مليون جنيه.

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها في أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية «A.T.M» اعتباراً من صباح الاربعاء الموافق الاول من يوليو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:

١- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيها فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي الأربعاء ووالأحد (1 و5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

٢- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء (6 و7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

٣- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

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٤- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وفى السياق ذاته، أكدت القباج على ضرورة الإلتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.