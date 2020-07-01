في ذكرى «30 يونيو».. مهرجان للطائرات الورقية على شكل علم مصر بالمنوفية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية مهرجان للطائرات الورقية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان «ارفع راسك فوق»، شارك فيها 20 من الأطفال والشباب بطائرات ورقية على شكل علم مصر. مهرجان للطائرات الورقية على شكل علم مصر احتفالا بثورة 30 يونيو بالمنوفية مهرجان للطائرات الورقية على شكل علم مصر احتفالا بثورة 30 يونيو بالمنوفية وأكدت سوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، في بيان، الأربعاء، أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية في تنظيم المهرجان من تباعد وكشف حراري على المشاركين، وأن جميع الطائرات الورقية كانت من تصنيعهم على شكل علم مصر وتحمل جملة «تحيا مصر»، مشيرة إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لما حدثت في مصر التنمية والاستقرار الذي نشهده حاليًا. مهرجان للطائرات الورقية على شكل علم مصر احتفالا بثورة 30 يونيو بالمنوفية مهرجان للطائرات الورقية على شكل علم مصر احتفالا بثورة 30 يونيو بالمنوفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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