شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة «30 يونيو».. «إبداع دمنهور» يقدم ترجمة بلغة الإشارة لأغنية «أبويا وصاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم مركز الإبداع الفني بدمنهور التابع لإقليم وسط وغرب الدلتا الثقافي، ترجمة بلغة الإشارة لأغنية «أبويا وصانى» لمترجمة الإشارة عُلا هاشم، في إطار احتفالات المركز بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت ياسمين الشباسى، مدير مركز الإبداع بدمنهور، إن المركز حرص على تقديم ترجمة للأغنية في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، استرجاعًا لروح الوطنية التي عاشها الشعب المصري في ثورته الطاهرة ضد أعداء الوطن.

وأشارت «الشباسى» إلى قيام الفنانة عُلا هاشم، مترجمة لغة الإشارة، بتقديم ترجمة لكلمات الأغنية إلى لغة الإشارة، خصيصًا للمركز، حتى يمكن لجمهور المتابعين لأنشطة المركز من الصم والبكم التفاعل مع الأحداث الوطنية والأعمال الفنية والوطنية.

وعُلا هاشم، هي مترجمة إشارة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بدمنهور، وشاركت في ترجمت العديد من المؤتمرات بلغة الإشارة، وأهما ملتقى أولادنا لذوى القدرات الخاصة، والمهرجان العربي الدولي للإعاقة في عيون الإنسانية.

وأغنية «أبويا وصّانى» من غناء الفنان مصطفى شوقي، وقدمها تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في تأمين وحماية مصر، من الأعداء، وهي من كلمات وألحان عبده العثمالي، وتوزيع موسيقى: محمد العشي.

ويقول في مطلعها «يا دنيا سامعاني سامعاني.. أبويا وصّاني، ما أخلّى جنس دخيل يُخش أوطاني، الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدى، وأفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدي، أيوة الله.. أَحلف يمين بالله.. الذل ما نرضاه، واللى يعادينا، يكتب بإيده شقاه، أيوة الله».

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