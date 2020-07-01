شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي 63 ألف جنيه.. محافظ القليوبية يسلم شيكات للعرائس الأيتام من أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتسليم شيكات المساعدات المالية لعدد 9 عرائس من الفتيات اليتيمات من أبناء المحافظة، بإجمالى 63 ألف جنيه.

وقدم «الهجان» التهانى للفتيات اليتيمات متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة تعد نواة لتكوين أسر صالحة، مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والأيتام ومحدودى الدخل.

وأشار إلى أن هذه المساعدات المالية تأتى في إطار البرنامج الخيري الذي تتبناه مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على استكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى نجحت على مدار السنوات السابقة وحتى الآن في دعم زواج العديد من الفتيات اليتيمات من مختلف أبناء المحافظة.

حضر التسليم مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والعميد أحمد على نائبا عن اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، وولاء صلاح مدير إدارة التواصل المجتمعى بالمحافظة.