شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8.5 جنيه ويمكن غسلها 50 مرة.. معلومات عن الكمامة المطروحة على بطاقات التموين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، تفاصيل الكمامة التي طرحتها الوزارة على بطاقة التموين، ويبلغ سعرها 8 جنيهات ونصف الجنيه الواحد.

وقال مدكور، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، إنه بداية من اليوم أصبحت الكمامات على منظومة الصرف الخاصة بوزارة التموين، مطالبًا المستهلكين بضرورة التأكد حالة الحصول على بطاقة التموين للتأكد من أنها التي طرحتها البطاقة، حيث رصدت الوزارة بعض البائعين لكمامات مجهولة المصدر وذلك بتكثيف الحملات الرقابية للكشف ورصدها.

وأضاف أن الكمامة الخاصة بوزارة التموين، سعرها 8 جنيهات ونصف، ويحق لكل بطاقة عدد 2 كمامة بحد أقصى، بينما يتواجد داخل الكمامة إرشادات لاستخدامها، ويمكن غسلها نحو 50 مرة بواقع استخدامها لمدة 50 يومًا.

وتابع أن خامة الكمامة مطابقة لمواصفات قياسية وتم مراجعة وزارة الصحة فيها، بالإضافة إلى أنها معالجة للتصدي للبكتيريا والفيروسات، ولا تسبب الحساسية، حيث يتم غسله في درجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، ويتم وضعها في الشمس لحين أن تجف.

وواصل حديثه، أن وزارة التموين ستوزع الكمامات تباعًا لجميع منافذ توزيع الخدمة على المواطنين، ويخصم 8 جنيه من الدعم بينما يدفع المواطن نصف جنيه نقدًا على الكمامة الواحدة، مشيرًا إلى أن كل المنافذ ستتوفر فيها الكمامات بنسبة 95 % مع انتهاء الكمامة.

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