شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة معرض سيارات و11 مبنى مخالفًا على طريق «شبين الكوم – قويسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ضرورة ترسيخ هيبة الدولة وتواصل الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشنت محافظة المنوفية، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق شبين الكوم – قويسنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بحضور اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور أعداد كبيرة من قوات الأمن والآليات وعدد من سيارات المطافي والإسعاف وباستخدام 3 دقاق كبير و3 ونش كبير وبرج كهرباء و3 لودر وعدد كبير من العمال وبحضور ممثلي جميع أجهزة محافظة المنوفية، تم تنفيذ 11 قرار إزالة على الأراضي الزراعية على مساحة 1331 م، وتمت إزالة معرض الأحمدي للسيارات، والذي يقع على مدخل مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، وهو عبارة عن دور أرضي وميزانين بالخرسانة المسلحة بالمخالفة لأحكام القانون، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بدون ترخيص مخالفًا لشروط التراخيص لأحد المواطنين، وكذا إزالة سور من الحديد الكريتال وأعمدة خراسانية خارج الحيز العمراني بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وتمت إزالة سقف بالدور الأرضي بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني للمواطن آخر.

وشدد «أبوليمون» على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.