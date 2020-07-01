شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تؤكد أهمية متابعة حالات التحسن والعزل المنزلي لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة انتصار سري، مدير عام الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، أهمية متابعة حالات التحسن والعزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا ومخالطيهم.

وأشارت في اجتماعها مع إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، وفتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحية، الأربعاء، إلى تقديم الدعم النفسي والتثقيف الصحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم والمخالطين عن طريق الخدمة الاجتماعية والتثقيف والإعلام الصحي.

وذكرت أنه جرى توفير جميع الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم «وخاصة البسطاء وذوى الحالات الأكثر احتياجا»، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلي والشفاء من فيروس كورونا، علاوة على تقديم الدعم النفسي لهم وتوعيتهم، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

من جانبه، أشار إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إلى أن الإدارة تقوم حاليًا بمتابعة نحو 30 شخصًا من المصابين والمشتبه فيهم والمخالطين لهم والمعزولين منزليًا، كما أشار إلى تنفيذ برنامج لتقديم الدعم النفسي اعتبارا من الأحد الموافق 28 يونيو الماضي، وينتهي غدًا الخميس الموافق 2 يوليو الجاري.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن اجتماع اليوم ناقش أهم استفسارات المرضى والمشاكل النفسية والاجتماعية والتوعوية وشكاوى المرضى، مع توضيح أهمية العزل المنزلي الآمن لبعض الحالات المصابة أو المشتبه فيها ومخالطيهم، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وأعلن أن مديرية الصحة تقوم بدراسة عدد من المبادرات الشعبية بتوفير أماكن آمنة للعزل الطبي من خلال تبرعات المواطنين ببعض المنازل والشاليهات والعمارات السكنية لتكون مقرًا للعزل الطبي لبعض الحالات غير القادرة.

ويبلغ إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة حتى اليوم 211 حالة، حيث تم حجزهم وأخذ مسحة منهم لتحليلها، وقد أفادت نتائج التحاليل إيجابية 45 حالة وسلبية 47 حالة، وهناك 9 حالات لازالت تحت البحث، مع عزل 117 منزليا، وبالنسبة للحالات الإيجابية فقد تم حجز 5 حالات في مستشفى العريش العام و8 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزي، إلى جانب 6 حالات عزلا منزليا، ووفاة 9 حالات، مع شفاء 17 حالة أخرى.

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وبلغ إجمالي حالات الشفاء 72 حالة، منها 17 حالة من الحالات المحجوزة في المستشفيات، و55 حالة من المعزولة منزليا، وهناك 62 حالة لا تزال تحت العزل المنزلي.