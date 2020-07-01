شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تطلق اسم «المنسي» على أكبر قاعاتها في احتفالية «30 يونيو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعاتها، بالتزامن مع احتفال الجامعة بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وافتتحت القاعة السيدة منار سليم، زوجة الشهيد، بحضور رئيس الجامعة ونوابه، وعبرت زوجة الشهيد عن سعادتها الكبيرة باحتفاء الجامعة بالدور الذي قدمه زوجها الشهيد الراحل للوطن، وتخليد ذكراه بإطلاق اسمه على قاعة الجامعة.

وقام رئيس الجامعة بتكريم زوجة الشهيد وإهدائها صورة لزوجها الشهيد البطل وكذلك شهادة تقدير.

جاء ذلك على هامش احتفالية ذكرى مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجامعة بحضور زوجة الشهيد المنسى، واللواء محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، واللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري عضو مجلس النواب.

وشارك في الاحتفالية اللواء دكتور فوزي رمضان، الخبير الاستراتيجي ومدير الكلية الحربية الأسبق، ومحمود بدر، عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى حملة تمرد، الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور بشارة عبدالمالك، عضو المجلس الملى، واللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر.

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جامعة دمنهور تطلق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعة بالجامعة

جامعة دمنهور تطلق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعة بالجامعة

جامعة دمنهور تطلق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعة بالجامعة

جامعة دمنهور تطلق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعة بالجامعة

جامعة دمنهور تطلق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى على أكبر قاعة بالجامعة