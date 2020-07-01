شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكشف سبب عطل موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو هو موعد صرف المعاشات.

وقال «العقبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن اليوم هو موعد صرف المعاشات بنسبة زيادة 14%، وصرف المعاشات بالبريد على فئات متفاوتة من الحد الأدنى للأقصى، موضحًا أن الدولة تمسكت بزيادة الأجور والمعاشات رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات استقبل 950 ألف شخصًا، وهو ما تسبب في عطل، إلا أن وزارة الاتصالات تداركت هذا الخطأ التقني، وسرعة البيانات تزيد والأمور تتحسن، مضيفًا أن الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يعمل بشكل طبيعي.

واستكمل أن خدمة الاستعلام هي خدمة مستحدثة ولا تؤثر على الإطلاق على أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الخط الساخن يعمل بكفاءة خاصة وأن هناك 10 مليون شخصًا من أصحاب المعاشات وبالتالي هناك ضغط كبير على هذا الخط.