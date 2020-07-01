شكرا لقرائتكم خبر عن بـ14 بوابة تعقيم.. «تعليم شمال سيناء» تؤمن امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تركيب 11 بوابة تعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينتي العريش وبئر العبد.

وأكد حمزة رضوان، مدير عام التعليم العام بالمديرية، أنه سيتم تركيب 3 بوابات أخرى في لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد، الخميس.

أضاف «رضوان» أنه سيتم تركيب 24 بوابة تعقيم أخرى بالمدارس التي بها لجان التعليم الفني بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.