شكرا لقرائتكم خبر عن «ارفع راسك فوق أنت مصري».. مبادرة «شباب الإسكندرية» للاحتفال بذكرى «30 يونيو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بأعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفل الآلاف من طلائع وشباب وأعضاء ومسؤولي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية بذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان، وأنقذت مصر من براثن الإرهاب، من خلال إطلاق الآلاف من الطائرات الورقية في سماء المحافظة، في مبادرة «ارفع راسك فوق أنت مصري».

وحرصت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، ترافقها قيادات المديرية والعلاقات العامة والإعلام، على إطلاق إشارة البدء مساءًً من مركزي شباب السيوف والنصر تزامنا مع الاحتفالات بالثورة، حيث شارك أكثر من 124 هيئة شبابية ورياضية في الاحتفال ما بين 48 مركزا شبابيا و76 ناديا شعبيا منتشرين في 8 إدارات فرعية على مستوى الإسكندرية.

وتنوعت الطائرات الورقية في الألوان والأشكال والأحجام كل بحسب فكر وتقاليع المتواجدين في المراكز الشبابية والأندية الشعبية لإظهار ابتكاراتهم والتفوق على الآخرين بشكل تنافسى لإبراز أفضل ما لديهم من أفكار، حيث وضع البعض صور علم مصر بالحجم الكبير ليرفرف في سماء الإسكندرية، ووضع البعض الآخر صور للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولم تقتصر مظاهر الفرح والابتهاج بذكرى ثورة 30 يونيو على الشباب والطلائع الذين يعتبرون السواد الأعظم من المشاركين، وحظيت الاحتفالات بمشاركة وحضور كبار السن من أعضاء المراكز والاندية أيضًا للتعبير عن فرحتهم بالثورة التي أعادت مصر بعد أن تم اختطافها من قبل جماعات إرهابية.

وتزامن مع الاحتفال داخل المراكز والأندية الشعبية احتفالات أخرى على طريق الكورنيش ووسط المدينة بعدما ظهرت الطائرات الورقية في المناطق الشعبية، لتنتقل إلى المناطق الراقية في المدينة، حيث قام بعض الأطفال بإطلاق طائراتهم في السماء وهي تحمل علم مصر.

وقالت «الشريف» إن مبادرة «ارفع راسك فوق أنت مصري» التي تعتبر أيقونة الاحتفالية، شارك فيها أعضاء مراكز الشباب والأندية الشعبية جنبا إلى جنب مع الطلائع والشباب للتحليق بطائراتهم الورقية في سماء عروس المتوسط احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو، حيث أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأوضحت أنها أطلقت المبادرة من مركزي شباب السيوف والنصر تزامنًا مع عودة النشاط الرياضي وإعادة فتح الهيئات الشبابية والرياضية.

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية

صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين الطائرات الورقية