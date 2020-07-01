شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلغي قراره بوقف مزاولة نشاط أحد فنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار رقم ٣٨٣ بإلغاء قراره السابق بوقف مزاولة النشاط السياحي لأحد فنادق الغردقة، مع استمرار وقف ترخيص المدير المسؤول عن الفندق.

كان الوزير أكد في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق أي فندق من الفنادق في حالة ثبوت مخالفة تسريح العمالة.