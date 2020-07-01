شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات التجديد النصفي لـ«البيطريين» إلى 24 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، تأجيل انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة- الجيزة- قنا) إلى الجمعة الموافق 24 يوليو 2020. وأوضحت اللجنة أن ذلك من منطلق المسئولية والحفاظ على مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء، وبعد التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية للأشراف على سير العملية الانتخابة بجميع المحافظات، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية حرصا من مجلس النقابة على سلامة الأطباء البيطريين المشاركين في العملية الانتخابية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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