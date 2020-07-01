شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يمنح إجازة استثنائية لبعض العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استثناء بعض الفئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من قراره الخاص بتنظيم الحضور للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، خلال الفترة من أول يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

وأوضح محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، في بيان، الأربعاء، أن القرار شمل الأشخاص ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، والبتر السفلى، وكف البصر، ومستخدمي العكاكيز المزدوجة، وذوي الإعاقات المزدوجة، وذوي الإعاقات الذهنية، لافتًا إلى أنه بعد موافقة المحافظ سيتم منح إجازة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقات التي تم تحديدها طوال مدة سريان القرار، وذلك تيسيرًا عليهم.