شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة بمشروع تكوير هضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة اوراسكوم بيراميدز احدي شركات اوراسكوم للاستثمار وهي الشركة المتعاقدة مع المجلس الاعلي للاثار علي تقديم خدمات داخل منطقة الاهرامات' بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنطقة الأهرامات طبقا لتعليمات و ارشادات وزارة السياحة و الاثار لتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراءات التعقيم والتطهير كخطوة أولي لفتح منطقة هضبة الاهرامات للسادة الزائرين من جديد.

وأكد المهندس أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكوم بيراميدز ، أنه تم تنفيذ و تطبيق التعليمات بوضع علامات ارشادية علي الارض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، وكذلك وضع المطهرات في كل الاماكن التي يتم فيها التعامل مع زوار المنطقة الاثرية بداية من شراء التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وايضا يتم قياس درجة الحرارة لكل زائر للتأكد من سلامته كما تم نشر العديد من العلامات الإرشادية علي مداخل منطقة الأهرامات وداخل منطقة الزيارة لتعريف السادة الزوار بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد

Advertisements

اما عن السادة اصحاب الدواب فقد تم تطبيق قرار محافظة الجيزة بتناوب دخول ٥٠٪؜ فقط من اصحاب الدواب و الباعة و ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار. كما يتم القيام بعملية التعقيم و التطهير للدابة و يتم قياس درجة الحرارة لكل صاحب دابة للتاكد من سلامته قبل دخول المنطقة و التعامل مع الزوار.































