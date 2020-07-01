شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببيروت يبحث مع الرئيس اللبنانى السابق تطورات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، اليوم الأربعاء، لقاء مع الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في لبنان، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تحصين الاستقرار في لبنان ومواجهة أي محاولات لجر الوضع في البلاد إلى فتنة أو فوضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر ببيروت يبحث مع الرئيس اللبنانى السابق تطورات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.