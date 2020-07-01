شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات توعية بكورونا وتوزيع الأغذية والأدوية على المصابين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملات توعية للمواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع الشئون الصحية، للحد من إصابات فيرو كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية بأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة الصحية والجمعيات الأهلية بحملة توعية للمواطنين بجميع القرى التابعة للوحدة المحلية بأبوغالب بالإرشادات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا .

كما تم توفير الأغذية والأدوية اللازمة لبعض حالات الإصابة بكورونا الغير مدرجين على سيستم وزارة الصحة بالمشاركة المجتمعية وذلك تحت إشراف محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر .

وفى سياق أخر جهزت محافظة الجيزة ملحق مسجد السلام لإقامة شعائر الصلاة بالإجراءات الوقائية، الكائن بشارع الهرم، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة إنهاء أعمال تطوير ميدان مدكور، وتجهيز ملحق مسجد السلام لإقامة شعائر الصلاة .

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وتواصلت جهود حى العمرانية في الانتهاء من أعمال التطوير وفرش وتجهيز ملحق مسجد السلام لإقامة شعائر الصلاة وذلك بإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية، والإدارات المعنية .

كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي والوقوف علي الخدمات المقدمة، كما اطلع المحافظ على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي استقبلتها المستشفى، وعدد حالات الشفاء منها والتجهيزات اللازمة وعدد الآسرة وأي احتياجات يتم دعم المستشفي بها.

ووجه المحافظ علي الفور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى، مؤكدا للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهاً فى الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.