شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تسلم طلبة الدور الثانى للشهادة الإعدادية الامتحان للإجابة عليه بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، امتحان الشهادة الإعدادية، الدور الثانى، للعام الدراسى 2019/2020 ، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات تحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الشهادة الاعدادية .

ومن جانبه، أكد محمد عبد التواب، أن الامتحان متعدد التخصصات "بنظام الامتحان المنزلى" يتسلمه الطالب ويجيب عليه فى المنزل ثم يسلمه فى الموعد الذى يتم تحديده لاحقا، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم.

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وتواجد فريق العمل بالمديرية ومديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالمطبعة السرية منذ فجر اليوم، وتم استلام الأوراق الامتحانية وتسليمها للمدارس مقر اللجان الامتحانية، كما تم التواصل مع جميع الإدارات وأعداد إحصاء بالطلبة الذين أدوا الامتحان، وتستمر الغرفة منعقدة على مدار اليوم، لتقديم الدعم للإدارات واللجان واستقبال أية استفسارات أو شكاوى، بحضور مدير إدارة التعليم الإعدادى وموجه عام اللغة العربية ومدير المكتب الفنى للتوجيهات .

وأشار عبد التواب إلى أن الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ووفق تعليمات وتوجيهات الوزارة، كما أوصى مدير المديرية أولياء الأمور بالهدوء وعدم تصديق الشائعات، قائلا: الأمور تسير وفق مخطط منظم لصالح أبنائنا الطلبة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

وفى السياق، أكد مدير مديرية تعليم القاهرة، أن غدا الخميس إجازة للعاملين وفق قرار رئيس الوزراء ولا يسرى هذا القرار على أعمال الامتحانات وبناء عليه فإن غدا الخميس يوم عمل لكافة أعمال امتحانات الثانوية العامة وما يعادلها بالنسبة للطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.