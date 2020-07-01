شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بحى الدقى لرصد المخالفات وتحرير محاضر لمحال وشركات مخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، بالجيزة، حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمرور الميداني لرصد أي مخالفات، أسفرت عن رصد أعمال بناء بدون ترخيص في 35 شارع عبد المنعم رياض بزيادة مسطح غرف الخدمات وتحويلها إلي شقه سكنية، وتم التحفظ علي معدات البناء لمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة وتمت المعاينة من قبل مدير عام الإدارات الهندسية .

وأكد رئيس حى الدقى أنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية كما تم رصد شركة سياحة تمارس النشاط بدون ترخيص في 36 شارع عبد المنعم رياض في شقة سكنيه وليس تجاريًا أو إداري وتم إيقاف النشاط ورفع المحتويات وجارٍ اتخاذ الإجراءات للغلق والتشميع.

وفى السياق حرر حى الدقى 5 محاضر إلقاء القمامة في الطريق العام، لـ5 محال، وعدم توفير سلة قمامة والمحدد غرامتها 500 جنيه لكل منهما كما رفع الاشغالات من امام المحلات المخالفة وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحى، وذلك خلال حملة قادها رئيس الحى.

كما حرر رئيس الحى 3 محاضر إلقاء مياه ملوثة في الطريق العام ( غسيل سيارات ) حيث رصدت حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح، محل يعمل بدون ترخيص في شارع سليمان جوهر وتم التحفظ علي المعدات وأثناء المعاينة تبين وجود مخالفة تنظيم باعتباره مدخل عقار وتم المعاينة من إدارة التنظيم ورخص المحلات لاتخاذ إجراءات الغلق والتشميع مع استمرار رفع الاشغالات من المحلات والمقاهي والمرور عليها للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية والغلق في المواعيد المقررة.

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