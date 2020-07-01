شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: عاقبنا 144 قياديا بالمحليات و528 موظفا بسبب المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل بشكل دائم على إزالة المخالفات والتعديات، وتبذل مجهوداً كبيراً في هذا الأمر، موضحاً أن مخالفات البناء في أملاك الدولة وصلت لـ7558 حالة بمساحة 6 ملايين متر مربع.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم محمد شردي، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه تم إزالة المخالفات والإحالة طبقا للقانون للنيابة العسكرية، كما أزلنا 19 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة وصلت لـ4467 فدانا.

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وتابع قاسم، أنه تم استرداد 17 ألف فدان للدولة وأزلنا 2140 حالة تعدٍ، وكل حالات المخالفات هذه في خلال سنة، موضحاً أنه تم معاقبة ما يقرب من 144 قيادة في المحليات وتم تحويلهم للنيابة العامة، وما يقرب من 528 شخصاً من العاملين في الإدارات المحلية بسبب تلك المخالفات.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.