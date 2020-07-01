شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية دائمة لدعم العمالة غير المنتظمة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: خطة حكومية دائمة لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الأهرامات ومعابد الأقصر أبرز المقاصد العائدة بعد إغلاق 60 يوما.. 13 موقعا أثريا تستقبل الزائرين.. والحياة تعود لمطار القاهرة من جديد

منحة الرئيس وصلت إلى 1.6 مليون عامل.. خطة حكومية دائمة لدعم العمالة غير المنتظمة

وزيرة التخطيط: قاعدة بيانات تضم 4 ملايين شخص ولدينا رؤية متكاملة للتعامل مع تلك الفئات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

جولة رئاسية فى محاور ومشروعات مدينة نصر.. السيسى يتفقد محور مصر الإسماعيلية الصحراوى ويلتقى مواطنين ويطمئن على الخدمات.. الرئيس يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل

Advertisements

رئاسة الجمهورية تفتح أبوابها الإلكترونية للمصريين والعالم.. منصة إلكترونية شاملة للتعريف بتاريخ المؤسسة والرؤساء السابقين.. تصميم جذاب وعرض موضوعى ومعارض صور.. والموقع يوثق إنجازات الرئيس السيسى فى 6 سنوات

إحالة 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية.. رئيس الوزراء يبحث أزمات مخالفات البناء ويؤكد: مستمرون فى تطبيق توجيهات الرئيس

«الصحة العالمية»: تطوير 130 لقاحا مقترحا لعلاج كورونا منها 10 فى التجارب المتقدمة لعلاج كورونا.. 10 ملايين إصابة بكورونا فى العالم و500 ألف وفاة.. والمدير الإقليمى لمنظمة الشرق المتوسط: 78% من حالات الوفاة بـ«كورونا» بخمس دول بينها مصر

السيسى يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات

لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة.. «التعليم» تنفى صحة ما تتناقله صفحات الغش.. تؤكد: هدفها المكاسب المادية وأية محاولة غش نضبطها فى دقائق.. و667 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

وزير الخارجية: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن حول سد النهضة.. رئيس الوزراء باجتماع الحكومة: حملة تطوير للميادين الكبرى على غرار ميدان التحرير

سداد 160.5 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات.. «معيط»: 170 مليار جنيه والخزانة تتحمل 35 مليارا للعلاوات الخمس