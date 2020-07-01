شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر انفوجراف عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انفوجراف عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للعام الدراسى المقبل 2020،2021.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020 / 2012، من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 وحتى الخميس الموافق 16 يوليو، على أن تكون شروط القبول كالآتي:

1- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 - 2020، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما هو موضح.

2- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

3- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

4- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

5- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

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- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019- 2020

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة ولى الأمر + حافظة مستندات.



