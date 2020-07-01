شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: صرف إعانات لـ 507 من مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تم صرف إعانات لحالات كورونا من أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بإجمالى 507 مصاب بالفيروس.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم صرف الإعانات لـ359 طبيب بشري، و106 صيدلى، و37 طبيب أسنان، و5 أطباء بيطريين، وذلك حتى تاريخ 30 يونيه 2020.

وكان قد أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية، قرار بصرف دعم لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لشهداء النقابات الأربعة.

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