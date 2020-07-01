اتحاد المهن الطبية: صرف إعانات لـ 507 من مصابى فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تم صرف إعانات لحالات كورونا من أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بإجمالى 507 مصاب بالفيروس.
وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم صرف الإعانات لـ359 طبيب بشري، و106 صيدلى، و37 طبيب أسنان، و5 أطباء بيطريين، وذلك حتى تاريخ 30 يونيه 2020.
وكان قد أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية، قرار بصرف دعم لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لشهداء النقابات الأربعة.
كان الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قال إنه بعد مجهود من الاتحادات الفرعية بالمحافظات، والقائمين على مشروع العلاج، نجح اتحاد المهن الطبية فى التعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال أعضاء المهن الطبية المصابين بفيروس covid19، وهي: "مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دار الهلال بمحافظة المنيا، مستشفى الصفوة بمدينه بنى مزار بمحافظة المنيا، مجموعة الأفضل للاستثمارات والإدارة الطبية بمحافظة المنيا، والتى تضم عدد من المستشفيات وهم: مستشفى أبو السعود، المستشفى المنيا الوطني."
وأوضح عبد الهادى، أنه جارى إنهاء اجراءات التعاقد مع مستشفى القصر العينى الفرنساوي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق لائحة مشروع العلاج على أى تعاقد من خلال المشروع، لافتا إلى أن باب الاشتراك فى مشروع العلاج مفتوح حتى يوم 15 يونيو 202، وهناك محاولات لمد الاشتراك لآخر الشهر الجارى.
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