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التعليم تعلن استقبال طلبات المعلمين الراغبين فى العمل بمدارس المتفوقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى فتح باب التقديم من اليوم حتى 20 يوليو 2020 على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين وبالنسبة لوظائف الإدارة المدرسية (مدير – وكيل مدرسة) للعمل بنظام المأمورية بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

 

واوضحت الأكاديمية أنه يجب أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم ، بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو التعليم الأزهري، وأن يكون مادة التدريس في تخصصات (اللغة الانجليزية ، الرياضيات ، العلوم) فقط وليس أي تخصصات أخرى.

 

 و بالنسبة لوظائف المعلمين ، فيجب أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم (بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو الازهري) ، وفقا للتخصصات المطلوبة من المرحلتين الاعدادية والقانوية فقط ، وألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عام.

 

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واكدت أنه يتم إرسال صورة حية من صحيفة الاحوال الالكترونية الحديثة للمتقدم ، على أن تكون معتمدة ، وألا يكون مر عليها 3 أشهر ، وذلك عبر البريد الالكتروني 

   

ويتم تسميتها بالرقم القومي.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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