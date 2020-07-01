شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن استقبال طلبات المعلمين الراغبين فى العمل بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى فتح باب التقديم من اليوم حتى 20 يوليو 2020 على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين وبالنسبة لوظائف الإدارة المدرسية (مدير – وكيل مدرسة) للعمل بنظام المأمورية بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
واوضحت الأكاديمية أنه يجب أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم ، بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو التعليم الأزهري، وأن يكون مادة التدريس في تخصصات (اللغة الانجليزية ، الرياضيات ، العلوم) فقط وليس أي تخصصات أخرى.
و بالنسبة لوظائف المعلمين ، فيجب أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم (بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو الازهري) ، وفقا للتخصصات المطلوبة من المرحلتين الاعدادية والقانوية فقط ، وألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عام.
واكدت أنه يتم إرسال صورة حية من صحيفة الاحوال الالكترونية الحديثة للمتقدم ، على أن تكون معتمدة ، وألا يكون مر عليها 3 أشهر ، وذلك عبر البريد الالكتروني
ويتم تسميتها بالرقم القومي.
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