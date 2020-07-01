شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 4 آلاف مواطن زاروا المنصة الإلكترونية الموحدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء و المسؤول عن المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، أن إجمالى عدد الذين زاروا المنصة الإلكترونية منذ إطلاقها رسميا صباح اليوم 4 آلاف 500 مواطن من مختلف أنحاء الجمهورية، كاشفا أنه لا يوجد أى شكاوى من سرعة الموقع الإلكترونى حتى الآن.

وأوضح الدستاوى لـ"الخليج 365"، أن إجمالى من سجلوا طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال تركيب عداد كودى بلغ 1500 طلب حتى الآن، موضحا أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى منتصف الشهر القادم لاصحاب الممارسات فقط.

وتابع الدستاوى أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء توفر على المواطن متاعب الذهاب لشركات توزيع الكهرباء، حيث يمكن من خلال عمل كافة خدمات شركات توزيع الكهرباء والتى يبلغ عددها ما يقرب من 16 خدمة.

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كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن النظام الإلكتروني الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تم تصميمه على قبول الطلبات التى تستوفى الشروط فقط، موكدا أن أى طلب لم يستكمل البيانات المطلوبة لم يتمكن من التسجيل.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أى مقدم طلب لن يدخل بيانات الممارسة الخاصة به لن يتمكن من استكمال إجراءات تسجيل طلب تركيب عداد كودى، موضحا أن الهدف من هذا الإجراء هو عدم تضيع الوقت فى فرز الطلبات و عدم تدخل اى عنصر بشرى فى عملية قبول الطلبات.

و تابع شاكر، أن هناك إقبال كبير من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، لافتا إلى أن الموقع الالكتروني يسير بشكل منتظم حتى الآن ولاتوجد أى شكاوى من سرعة الموقع.