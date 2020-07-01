شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى حتى 24 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية 2020/2019، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة، تأجيل انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا) الي يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020.

وأوضحت اللجنة، فى بيان، أن ذلك من منطلق المسئولية والحفاظ علي مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء، وبعد التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية للأشراف علي سير العملية الانتخابة بجميع المحافظات، لافته إلى أنه قد تم الاتفاق علي كافة الإجراءات الاحترازية حرصا من مجلس النقابة العامة علي سلامة الأطباء البيطريين المشاركين في العملية الانتخابية .

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وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين 2020، برئاسة الدكتور البدرى ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، تأجيل إجراء عمليات التصويت بالانتخابات حتى 17 يوليو 2020، حرصا من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين علي صحة وسلامة الأطباء البيطريين، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية والمهنية، نظرا لتفشي فيروس كورونا (19-covid) في الأيام الأخيرة و تزايد أعداد الاصابات.



