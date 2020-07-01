شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف أرقام غير مسبوقة للمعاشات.. وخدمة الاستعلام انتهت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العقبى المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه بدأ اليوم صرف المعاشات بالزيادات المقررة الـ14% والدفعة الأولى من العلاوات وهناك بعض البنوك مغلقة بالفعل، ولكن يتم الصرف من خلال الصراف الآلى ويستمر الصرف من البريد بدءًا من يوم الأحد.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى: الأرقام التى تصرف للمعاشات أرقام غير مسبوقة وحلم لأصحاب المعاشات، وبدأ الموقع العمل بكفاءة فى الساعات الأولى وبسبب دخول عدد كبير من المستخدمين حدث تحميل كبير على الموقع وبمساعدة وزارة الاتصالات تم عودة الموقع للعمل مرة أخرى.

وتابع: خدمة الاستعلام خدمة مستحدثة لن تؤثر على أصحاب المعاشات والخدمة انتهت اليوم لأن المعاشات نزلت فى البطاقات ولا حاجة للاستعلام، ونحن أعلنا أن المستحقين من الجهاز الإدارى للدولة.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو، وذلك للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يتم الصرف من الصرافات الآلية ."ATM"

وأشارت غرفة العمليات إلى انتظام عمليات الصرف اليوم الأربعاء ، كما يتم أيضا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أنه استمراراً لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالى:

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- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء و الأحد الموافقة (1-5) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد .

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الإثنين والثلاثاء الموافقة (6 - 7) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس الموافقة (8 - 9) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وأشارت نيفين القباج، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو حيث تم التنسيق مع البنوك العملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحاب حيث سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتباراً من هذا التاريخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع اتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التى يتردد عليها المواطنين.