شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف تعلن مواعيد امتحانات الحاسب الآلى.. وتؤكد:"الدخول بالكمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات عن مواعيد امتحانات استكمال الحاسب الآلى للأئمة والإداريين الذين سبق وأن سجلوا على موقع الوزارة، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل، وعلى مدى أربعة أيام ، على أن يبدأ الامتحان فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الأكاديمية بالسادس من أكتوبر .

وشددت وزارة الأوقاف في بيان اليوم:"على أن يلتزم المتدرب بلبس الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الصحية طوال وجوده بالأكاديمية ".

وبدأت وزارة الأوقاف، نهاية يونيو، عبر موقعها الإلكترونى، تلقى طلبات دخول مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة إلى دول العالم لعام 2020، وفقا لعدد من الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم للمشاركة فى المسابقة. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للمسابقة:

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن 5 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للمتقدمين من

الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة، حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد

أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:2019 ـ 2020م .

5- ألا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

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6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م .

10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون

القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

13- على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية.