شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نرجو من المواطن التأكد من نوع الكمامات المصروفة وكل ما يدفعه 50 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إننا نرجو من المستفيدين من التموين التأكد من أن الكمامات التى يجرى صرفها على التموين هي نفسها الكمامات التى أعلنها عنها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى: هناك بعض موزعى التموين يستبدلون الكمامات بأخرى مجهولة المصدر، وسعرها 8 جنيهات ونصف لكل بطاقة 2 كمامة بحد أقصى، وعليها إرشادات لاستخدام الكمامة ويمكن أن يتم غسلها لأكثر من 50 غسلة والخامات تم اختيارها بمواصفات قياسية وتم إجراء الاختبارات عليها.

وتابع: التموين أخذت على عاتقها توزيع الكمامات مع المقررات التموينية، ويتم بذل أقصى جهد وكل ما يدفعه المواطن 50 قرشا فقط، وستكون الكمامات متوفرة لدى جميع البقالين التموينيين وجمعيتى، ووعى المواطن وحرصه من ناحية ونحن سنكثف الحملات للتفتيش على الكمامات الموزعة من ناحية أخرى.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على اختيار نوعية من كمامات القماش ذات مواصفات فنية معتمدة من الجهات المعنية وتوزيعها على العاملين بديوان عام وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والتى سيتم طرحها على بطاقات التموين اعتبارا من اليوم الأربعاء أول يوليو.

”الخليج 365” يستعرض المواصفات الفنية لكمامات القماش المقرر طرحها على بطاقات التموين فى نقاط محددة:



1-تسمح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ

2-معالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات ولا تسبب حساسية للبشرة

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3- يمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها.

4- يتم غسل القناع قبل الاستخدام للمرة الأولى

5- يتم غسل القناع منفردا بعد كل استخدام ثم يعرض لأشعة الشمس حتى يجف

6- يمنع لمس الطبقة الخارجية للقناع اثناء الاستخدام

7- يتم خلع القناع من خلف الأذن مع تجنب لمس القناع

8-وبعد انتهاء صلاحية القناع يغسل ثم يمزق لعدم إعادة استخدامه.