نشرة الحوادث المسائية.. تأييد إعدام المتهم بقتل رئيس دير أبومقار وذبح سيدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-جثة ممزقة وبركة دماء.. المشهد الأخير في مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بالجيزة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي عن ملابسات مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بمركز منشأة القناطر.

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-شاهد على أرض الواقع.. استحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية(فيديو)

في زمن قياسي انتهت وزارة الداخلية من تطوير مقار الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، ويرصد الفيديو عمليات التطوير وجهود الوزراة وفق البرنامج الزمني المُعد سلفا لذلك.

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-غلق شارع الهرم جزئيا ٤ أيام لنقل مرافق الخط الرابع للمترو

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا لشارع الهرم في الاتجاهين أمام مول زيزينيا لمدة 4 أيام، للبدء فى نقل المرافق( غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

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-الداخلية تعتمد حركة تنقلات الأفراد السنوية

اعتمدت وزارة الداخلية حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية؛ حيث شهدت تحرك بين الأفراد والأمناء من مواقعهم لأماكن جديدة.

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-مفوضي الدولة توصي بإلزام وزارة السياحة برد رسوم "تكرار العمرة"

أوصي تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، في الدعوى المقامة من طارق ياسين ،والتي طالب فيها باسترداد غرامة تكرار العمرة ،استنادٱ لحكم محكمة القضاء الإداري الذي سبق ألغى قرار وزارة السياحة، بإلزام من سبق له العمرة بدفع مبلغ 2000 ريال سعودي ، وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

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-محكمة النقض تقبل طعن المتهم بقتل شيماء الصباغ

قررت محكمة النقض قبول طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ على حكم سجنه 10 سنوات مشدد، وإنزال العقوبة للسجن 7 سنوات.

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-النقض: إلغاء إعدام "فلتاؤوس" بقضية قتل رئيس دير أبومقار.. والتأييد لـ"أشعياء"

قال المحامي ميشيل حليم، دفاع المتهم فلتاؤوس المقاري في قضية قتل رئيس "دير الأنبا أبو مقار"، إن محكمة النقض ألغت حكم الإعدام الصادر بحقه وعاقبته بالسجن المؤبد.

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-اتهمتها بالإعلان عن ممارسة البغاء.. النيابة تأمر بحبس "ريناد عماد" ٤ أيام

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس "ريناد عماد فتاة التيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء.

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-الإدارية العليا تلغي قرار رسوب طلاب ثانوية "كفر الشيخ"

ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وقضت بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ ، علي خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الأكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

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-تأجيل استئناف مجدي عبدالغني على حكم حبسه في قضية "ميراث أقاربه" لـ22 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، لجلسة 22 يوليو؛ للاطلاع.

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-لحضوره بشخصه.. الجنايات تؤجل محاكمة ممدوح حمزة في التحريض على العنف لـ 6 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة ممدوح حمزة في اتهامه بالتحريض بالعنف لجلسة ٦ يوليو مع حضور ممدوح حمزة شخصيا واستدعاء شهود الاثبات.

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