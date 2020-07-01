مصدر بـ"الكهرباء": 2400 طلب لتركيب عدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية في أول يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تلقت أكثر من 2400 طلب من المواطنين المخالفين وسارقي التيار ممن تنطبق عليهم شروط التقدم بطلبات للحصول على تركيب العدادات الكودية لتقنين أوضاعهم وذلك في أول يوم من بدء تلقي الطلبات عبر المنصة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الأربعاء، أن المنصة الإلكترونية استقبلت أكثر من 37 ألف زائر لاستعراض الخدمات التي تقدمها المنصة وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التحول الرقمي ومنع تكدس وازدحام المواطنين داخل مقار شركات الكهرباء المختلفة للتقديم على عدادات كودية لتقنين أوضاعهم.

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وأشار المصدر، إلى أن آخر موعد للتقديم على المنصة سيكون 15 أغسطس المقبل بعدها يتم فحص كافة الطلبات التي تم استقبالها والتقدم حيث سيتم بحث كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاينات والمقايسات والمدة الزمنية لكل مقايسة.

ويستطيع أي مواطن قام بالتقديم متابعة خطوات الطلب الخاص به من خلال المنصة أو ستقوم المنصة بإرسال رسالة نصية عبر الموبايل أو البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب.

وأكد المصدر، أنه لا صحة لتوقف المنصة أو استقبالها طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم شريطة وجود قسيمة أو إيصال الرسوم الخاص بالممارسة أو الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الخطوات المتبعة على المنصة للتسجيل لا يوجد بها أي صعوبة.