خلال جولة بمدينة نصر.. السيسي لأحد العاملين: من فضلك الناس تلبس كمامات "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لبعض مواقع مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، على ضرورة ارتداء الكمامات من قبل العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال السيسي، لأحد المشرفين على العمل: من فضلك الناس تلبس كمامات لو إحنا ما خدناش بالنا أعداد الإصابات هتزيد، ما تسيبوش الناس كده.

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كما حرص الرئيس خلال الجولة، على التوقف للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين والذي تصادف وجوده واستفسر الرئيس عن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

وقام السيسي بجولة تفقدية لبعض مشروعات الكباري والمحاور في مدينة نصر، واستكمال سير العمل ومعدلات الإنجاز بشكل مباشر من المهندسين المشرفين على المواقع.