محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لبعض مواقع مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، على ضرورة ارتداء الكمامات من قبل العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال السيسي، لأحد المشرفين على العمل: من فضلك الناس تلبس كمامات لو إحنا ما خدناش بالنا أعداد الإصابات هتزيد، ما تسيبوش الناس كده.
كما حرص الرئيس خلال الجولة، على التوقف للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين والذي تصادف وجوده واستفسر الرئيس عن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.
وقام السيسي بجولة تفقدية لبعض مشروعات الكباري والمحاور في مدينة نصر، واستكمال سير العمل ومعدلات الإنجاز بشكل مباشر من المهندسين المشرفين على المواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال جولة بمدينة نصر.. السيسي لأحد العاملين: من فضلك الناس تلبس كمامات "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.