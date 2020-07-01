أخبار مصر | اعرف تاريخك.. جولة افتراضية في معبد "عمدا" الأثري بالنوبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اعرف تاريخك.. جولة افتراضية في معبد "عمدا" الأثري بالنوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وهذا المعبد تم إنقاذه ضمن الحملة الدولية الخاصة بمنظمة اليونسكو في الستينيات من القرن الماضي.

ويتميز المعبد بجمال النقوش ودقتها، كما سجل الملك مرنبتاح (حوالي 1213–1203 ق.م) ابن رمسيس الثاني نصًا يروي فيه إنتصاره على هجوم حدث على مصر خلال حكمه، وايضا سجل الملك أمنحتب الثاني على جدرانه الحملات الحربية التى قام بها.

ويعد المعبد للإلهي آمون ورع حور آختي، ويرجع تاريخ تشييده إلى الأسرة الثامنة عشر حيث شيد الملكان تحتمس الثالث (حوالي 1479–1425 ق.م) وأمنحتب الثاني (حوالي 1427–1400 ق.م) الجزء المركزي من المعبد والملك تحتمس الرابع (حوالي 1400–1390 ق.م) الجزء الامامي من المعبد الذي يضم صالة الأعمدة.

وتعرض المعبد بعد ذلك لبعض أعمال التهشيم لصور المعبود آمون في خلال حكم الملك أخناتون (حوالي 1352–1336 ق.م). أضيف لهذا المعبد بعض الإضافات في الأسرة التاسعة عشر وخاصة خلال حكم كل من الملكين سيتى الأول (حوالي 1294–1279 ق.م) والملك رمسيس الثاني (حوالي 1279–1213 ق.م).

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حصل خلال اليومين الماضيين 161 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطعماَ بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.

من ناحية أخرى قامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم ١٩٦٥٤ والذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل الماضي ليشمل بدءً من اليوم تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

ويأتي ذلك في ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق ١ يوليو الجاري.

وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن الخط سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة.