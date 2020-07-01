أخبار مصر | نقابة البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفي حتى 24 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفي حتى 24 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية للأطباء البيطريين 2020/2019، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة، تأجيل انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا) الي يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020.

وأوضحت اللجنة، أن ذلك من منطلق المسئولية والحفاظ علي مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء، وبعد التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية للأشراف علي سير العملية الانتخابة بجميع المحافظات، لافته إلى أنه قد تم الاتفاق علي كافة الإجراءات الاحترازية حرصا من مجلس النقابة العامة علي سلامة الأطباء البيطريين المشاركين في العملية الانتخابية.

وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل حول الإنتخابات

ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى.

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42 مقر للتصويت بالتجديد النصفى على مستوى محافظات الجمهورية.

الإنتخابات تحت إشراف قضائي حيث يبلغ عدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، 42 يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين إنتهاء فرز الأصوات.

وجاءت القواعد الخاصة باللجنة المشرفة بعدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام.

عدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأن ذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدى إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، مما سيؤدى إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيرا إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.