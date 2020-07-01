مصر | حبس خادمة وشقيقها وزوجها لسرقتهم 47 قطعة مشغولات ذهبية بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس خادمة وشقيقها وزوجها لسرقتهم 47 قطعة مشغولات ذهبية بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس خادمة وشقيقتها وزوجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقييد سيدة وسرقة مصوغات ذهبية من داخل منزلها، بمنطقة الدقي.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهمة كانت تعمل طرف المجني عليها، وتعلم باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، فعقدت العزم على سرقتها، فاستعانت بشقيقتها وزوجها، وفي يوم الواقعة، قامت بالاتصال بالمجني عليها وأخبرتها بأنها ستحضر إليها للعمل، وتوجهوا جميعًا لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفور فتحها لباب الشقة قاموا بدفعها وتقييدها، وسرقوا 47 قطعة مشغولات ذهبية، 3 ساعة يد، مبلغ مالي قدره 1900 جنيه.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بقيام رجل وسيدة بالطرق على باب مسكنها ولدى فتحها الباب قاما بدفعها والتعدى عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرفة نومها وفرا هاربين.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سيدة "لها معلومات جنائية" سبق عملها طرف المجنى عليها، و"شقيقتها"، و"زوجها" سائق "توك توك"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.

وتمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).