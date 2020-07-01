شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يرصد 76 حالة فساد في مجال الأدوات والمستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد تقرير حقوقي 76 حالة فساد في مجال الأدوات والمستلزمات الطبية في 25 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد التقرير الذي أصدرته وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بمؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» بعنوان «مكافحة الفساد في الأدوات الطبية لمكافحة فيروس كورونا»، وتناول الفساد في قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية، أن محافظة القاهرة جاءت أعلى المحافظات التي تم رصد حالات الفساد، بها حيث تم رصد عدد 14 حالة بها تلتها محافظة الإسكندرية باجمالى 11 حالة.

ولفت التقرير الانتباه إلى جهود الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في الأدوات والمستلزمات الطبية، واستعرض الإجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة، والخاصة بالقطاع الطبي وتحديداً فيما يتعلق بتوفير الكمامات والمطهرات وكافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة والتصدي لفيروس كورونا، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الهيئات والحكومة بتشغيل بعض المصانع وتسعير تلك الأدوات، وما قامت به الأجهزة الرقابية حيال التصدي لتلك الظاهرة، وكذلك القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

ورصد التقرير الحالات من شهر فبراير حتى نهاية شهر يونيو، حيث كان عدد الحالات بشهر يونيو 9 حالات وشهر مايو 6 حالات وشهر ابريل «25» حالة وومع ذروة تفشى الفيروس خلال شهر مارس رصد التقرير زيادة حالات الفساد لتصل إلى «35» حالة، وجاءت الحالات في شهر فبراير حالتان.

وفيما يتعلق بطبيعة مهنة مرتكب الجريمة، إحتل العاملون بقطاع الصيدلة المرتبة الأولى بنسبة 40 %، تلاها التجار بنسبة 33 %، والعاملين بالمصانع أو الشركات الخاصة بنسبة 11 %، والافراد بنسبة 11%، فيما جاءت نسبة الموظفين الحكوميين بوزارة الصحة ومديرياتها 5%.

وطالب ملتقي الحوار في تقريره بضرورة استمرار عمل الأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد واحتكار والتلاعب في الأدوات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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