شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن قواعد القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدرسة العربي الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا).

وقال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن فتح باب التقدم يبدأ من أول يوليو ولمدة 7 أيام، شرط حصول الطالب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بحد أدني لمجموع القبول طبقا لتنسيق الوزارة ( 250 ) درجة، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عام.

وأضاف سويد على ضرورة أن يكون الطالب لائقا طبيا وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضح أن القبول بهذه المدرسة يقتصر على الطلاب قاطني مدينتي قويسنا بمحافظة المنوفية ومدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية فقط مشيرًا إلى أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا بدأت من اليوم في استلام طلبات ورغبات الالتحاق من الطلاب.

وتابع: أن إنشاء هذه المدارس يأتي تنفيذا لمبادرة صناع مصر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص متمثله في مجموعة العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بهدف ربط الخريجين بسوق العمل حيث توفر مجموعة العربي فرص عمل بمصانعها لخريجي المدرسة بعد تدريبهم خلال فترة الدراسة بنظام ثلاث سنوات على النظام التطبيقي للمقررات الدراسية داخل مصانع مجموعة العربي للتكنولوجيا .

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