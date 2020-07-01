شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: تدشين خدمة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة دشنت خدمة تحصيل المصروفات والرسوم الدراسية لجميع طلاب الجامعة ألكترونيا، عن طريق خدمة «فوري» إبتداء من العام الدراسى المقبل.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة مع الدكتور محمود أبوالعز، مدير مركز الخدمات الألكترونية بالجامعة، وممثلي وزارة المالية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تفعيل خدمة الدفع الألكترونى عبر خدمة «فوري» يعد أهم ظواهر التحول الرقمى الذي تنشده الدولة لمواكبة تحديات عصر المعلومات، مما يساهم في تيسير الوقت والجهد على الطلاب، ومنع التزاحم والتكدس لتطبيق قواعد التباعد الإجتماعى للحد من إنتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتا إلى أن الخدمة متاحة الآن أمام جميع طلاب الجامعة بكافة الكليات، كما سيتم تطوير الخدمة لتشمل طلاب الدراسات العليا والدبلومات العامة والخاصة خلال فترة وجيزة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الخدمة مقسمة إلى مرحلتين، الأولى تحصيل الرسوم الدراسية للطلاب، والمرحلة الثانية تشمل تحصيل جميع المدفوعات الخاصة بإصدار الشهادات، أو أي مستخرجات رسمية تتعلق بالطلاب الخريجين، لافتا إلى أن كلية الهندسة قامت بعمل تطبيق خاص بطلابها ونشره على الهواتف الذكية لتقديم نفس الخدمة، وخدمات أخرى عديدة ألكترونيا.