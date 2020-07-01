شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة لمجلس أمناء «تعليم المنوفية» بسبب شكاوى امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الاربعاء، الاجتماع الطارئ لمجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى محافظة المنوفية.

وطالب سويد مجلس الأمناء بتفعيل دور المجلس للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة والوقوف صفا واحدا كداعم رئيسي في نجاح منظومة التعليم بالمنوفية.

وأكد سويد أن محافظ المنوفية يسعى لتوفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لنجاح امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مؤكدا على التنسيق للكامل مع القيادات الأمنية بالمنوفية على قيامهم بمهمة تأمين وحفظ الأمن والأمان بمحيط اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة .