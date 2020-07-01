شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين معيشة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف تحسين معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أنشأت بنية تحتية وعالجت شبكات الصرف الصحي؛ فضلًا عن إنشاء طرق جديدة من أقوى الشبكات على مستوى العالم.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه على قناة «النيل للأخبار»، مساء اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية في مصر كانت مترهلة منذ أيام محمد على؛ بينما القيادة السياسة الحالية عالجت شبكات الكهرباء والطرق والصرف الصحي وتوصيل المياه إلى كل شبر في الدولة المصرية وطورت برامج التعليم والتعليم العالي، إلى جانب قطاع الصحة والذي أصبح به شىء متغير ولم يُصبح الأفضل ولكن تم تعديل حوالي 60% من المؤسسات الصحية في مصر مؤخرًا.

وتابع: «مستشفيات القوات المسلحة أصبحت متاحة أمام الشعب المصري بعدما كانت منغلقة على نفسها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بدأت تنزل إلى الشارع في الأزمات، مستشهدًا بتعاملها مع جائحة كورونا وبناء المستشفيات الميدانية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على التنمية الشاملة بواسطة استهداف تدفقات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي، والبنك المركزي بدأ يُقدم تسهيلات أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات أجنبية للوصول إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن الاستكشافات البترولية الحديثة أثرت على مصر بشكل عام، مشددًا على أن الإدارة المصرية ادارة محترمة على مستوى العالم وتهتم بالمواطن العادي أشد اهتمام.