شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية في المراغة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في قرى ومراكز المحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقا لخطة التنفيذ.

جاء ذلك اليوم خلال جولته بمركز ومدينة المراغة، لتفقد بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، يرافقه حازم أبوالخير، رئيس مركز ومدينة المراغة.

وقال نائب محافظ سوهاج، إن جولته شملت تفقد مشروع إنشاء بئرين ارتوازيين بمحطات عملية مياه شرب قريتي البطاخ، وبناويط الارتوازي بتكلفة إجمالية 909 ألف و700 جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 30% لخدمة 25 ألف مواطن.

وتفقد مشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع، وخطوط طرد الصرف الصحى لقرية البطاخ، بطاقة 44 لتر/ثانية بتكلفة بلغت 7 ملايين و633 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي 85% لتخدم 39 ألف و657 مواطن، لافتا إلى أنه تفقد كذلك مشروع استكمال الأعمال لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية «الغريزات»، بطاقة 6300 م3 / يوم، بتكلفة بلغت 86 مليون و454 ألف جنيه، لتخدم قرى «الغريزات، والبطاخ، والوقدة»، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي بها إلى 71% .

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمراغة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمراغة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمراغة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمراغة