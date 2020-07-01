شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزيادة الجديدة.. «الكهرباء» تقدم 9 نصائح لتجنب ارتفاع الفواتير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب ارتفاع الفواتير.

وقال أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، إن الاستهلاك الخاص بشهر يوليو سيظهر في فاتورة الشهر المقبل بالأسعار الجديدة، وبالتالي استهلاك الشهر الجاري عن الشهر الماضي.

وقدم المتحدث باسم وزارة الكهرباء 9 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، قائلًا إنه من الممكن التحكم في الاستهلاك بالفاتورة المقبلة، بالترشيد في استخدام التكييف بحيث استخدامه على درجة حرارة 25 أو أقل، مع ضرورة عمل صيانة دورية جيدة، وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية مثل سخانات المشروبات الساخنة وغيرها باستمرار، وعدم استخدام المايكرويف لفترة طويلة.

وتابع أنه من الأفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن استخدام أكثر من تكييف سيتم احتسابه خارج الدعم، وعدم استخدام التكييف إذا كانت درجة الحرارة عالية داخل المنزل، بالإضافة لعدم وضع الأجهزة في الكهرباء حال عدم استخدامها، وضرورة ترك مسافة خالية بين الثلاجة بالمنزل والحائط لا تقل عن 15 سنتيمتر.

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