شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد الثالث.. «أطباء المنيا» تنعى الطبيب محمود البطل المتوفى بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء المنيا، الأربعاء، بيانا نعت فيه طبيبا توفي بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أطباء المنيا المتوفّين بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 3 أطباء.

ويعد الدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، ثاني أطباء مستشفى مغاغة المتوفّين بالفيروس، والثالث بين أطباء المحافظة.

كانت المنيا ودعت شهيدين خلال الأسابيع الماضية وهما: الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة.