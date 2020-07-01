شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد الثالث.. «أطباء المنيا» تنعى الطبيب محمود البطل المتوفى بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت نقابة أطباء المنيا، الأربعاء، بيانا نعت فيه طبيبا توفي بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أطباء المنيا المتوفّين بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 3 أطباء.
ويعد الدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، ثاني أطباء مستشفى مغاغة المتوفّين بالفيروس، والثالث بين أطباء المحافظة.
كانت المنيا ودعت شهيدين خلال الأسابيع الماضية وهما: الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة.
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