شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يمدد فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات «النواب والشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمد تقديم الطلبات للراغبين في الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.
وبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من السبت الموافق 9 مايو الماضي وحتى اليوم 30 يونيو.
ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا بمقر الرئيسي في بولس حنا بالدقي، عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة جميع الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد رئيس حزب الوفد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في الترشح، مبينًا أن شؤون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
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