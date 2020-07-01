شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 286 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي في الاسكندرية، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى ٢٨٦ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح أنه تم تحويل 5 حالات جديدة إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات ٨٣، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضاف «مختار» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.